Агент: Буффон ради возвращения в «Ювентус» отклонил много предложений из АПЛ

Сильвано Мартина, агент итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона, рассказал о возвращении своего клиента в туринский «Ювентус».
«У него было много предложений, особенно из английской Премьер-Лиги и от других больших клубов. Не буду называть конкретные имена, поскольку это не мой стиль работы, но я думаю, вы и так всё понимаете.
Буффон всегда делал выбор сердцем, а не кошельком. Его возвращение можно сравнить с мужем, который после своей выходки не может дождаться, чтобы снова обнять жену.
Любовь Джанлуиджи к «Ювентусу» очень сильна. Турин — его дом. Там живёт его семья. В возрасте 41 года важно всегда быть с родными», — приводит слова агента Daily Mail.
Ранее Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. Минувший сезон голкипер провёл в составе французского «Пари Сен-Жермен».
- 4 июля 2019
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