Левенец объяснил, почему завершил карьеру в 29 лет

Бывший вратарь пермского «Амкара» и московского «Локомотива» Иван Левенец рассказал о травме, которая вынудила его завершить карьеру профессионального футболиста в возрасте 29 лет.

«Была проблема, которую никто не мог решить. Мне не могли объяснить, что это за травма, какие упражнения с ней можно делать, какие нельзя. Я вообще не понимал, что мне за операцию сделали. Написали диагноз «деформирующий остеоартрит» и всё.

Вот честно, можете смеяться, но в 2012-м наткнулся на программу «Здоровье» с Еленой Малышевой, смотрю — а там про коленный сустав. Оказалось, что у меня стёрся хрящ под чашечкой, и мне пересаживали живой хрящ на больное место. Спустя столько лет мне наконец объяснили мой диагноз на пальцах. Елена Малышева!

Приехал в Германию, а мне до того времени даже операций не делали никогда. Оказывается, нельзя было вставать на ногу, а я на неё встал. Случилось кровоизлияние в сустав, обострение. Плюс ко всему люди не говорили на русском языке, а я и сам на английском говорю очень плохо. Агент был, когда были деньги — в «Локомотиве». Потом разошлись. Я пробовал заиграть в «Волге», но у них на контракте было пять вратарей. Сказали: «Ну Вань, куда нам шестой?» Понял — наездился, домой пора», — сказал Левенец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.