Марсело запросил у «Реала» свой трансфер, Зидан согласился отпустить бразильца

Этим летом защитник «Реала» Марсело сменит команду, утверждает Sport.es.
По информации источника, 31-летний футболист запросил у «Королевского клуба» свой трансфер. Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан уже дал своё согласие на уход бразильца. В настоящее время игрок изучает предложения, которые ему поступили из английской Премьер-лиги, итальянской Серии А и Китая. Сам он склоняется продолжить выступления в Европе, так как рассчитывает сыграть в составе сборной Бразилии на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Мадридский клуб защитник покинет в ближайшие недели.
Марсело перешёл в «Реал» в январе 2007 года из «Флуминенсе» за € 6,5 млн. Всего в составе «Королевского клуба» он сыграл 486 матчей и забил 36 мячей. Контракт бразильца со «сливочными» рассчитан до лета 2022 года.
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