Шиманьский: испытал лёгкий шок, когда услышал о предложении «Динамо»

Полузащитник Себастьян Шиманьский, перешедший в это трансферное окно из польской «Легии» в московское «Динамо», рассказал, какие эмоции испытал, когда впервые услышал о предложении российского клуба.
«Вау. Такова была первая мысль. Испытал лёгкий шок, если честно. Такой серьёзный клуб, название которого хорошо известно в Польше, с большой историей, и проявляет интерес ко мне. Круто!
Думал где-то неделю. То есть, мне кажется, недолго. Я посоветовался с семьёй, с агентом и решил для себя, что «Динамо» — отличный вариант продолжения карьеры. Для меня лично это большой шаг вперёд. И я делаю его с уверенностью», — цитирует игрока пресс-служба «Динамо».
В минувшем сезоне Шиманьский на клубном уровне забил 2 гола и отдал 7 результативных передач в 42 матчах.
- 4 июля 2019
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