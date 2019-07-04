«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Эррерой

Центральный полузащитник Андер Эррера официально стал игроком «Пари Сен-Жермен». Действующие чемпионы французской Лиги 1 сообщили, что 29-летний испанец на правах свободного агента подписал с клубом пятилетнее соглашение.

Ранее Эррера выступал за «Манчестер Юнайтед». Контракт хавбека с «красными дьяволами» был рассчитан до 30 июня 2019 года. В минувшем сезоне игрок забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах во всех турнирах.

До перехода в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года Андер защищал цвета «Атлетико» из Бильбао и «Сарагосы».

Напомним, ранее «ПСЖ» на правах свободного агента покинул центральный полузащитник Адриен Рабьо. 24-летний француз принял решение продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».