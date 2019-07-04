Левенец: обидно за Глушакова, чего все взъелись? Сам попадал в подобные ситуации

Бывший вратарь пермского «Амкара» и московского «Локомотива» Иван Левенец поделился мнением о критике в адрес полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова.

«Обидно за Глушакова, он достоин был сыграть на ЧМ. И по игровым качествам, и как человек он хороший. Мы же в «Локомотиве» вместе были. Все обсуждают эти скандалы, но не вспоминают, что он открыл у себя в Миллерово искусственное поле для детей. А вместо этого говорят о каких-то разборках с женой. Я вообще не понимаю, почему на него так взъелись? Считаю, в тех сообщениях многое было выдернуто из контекста — ни имён, ни фамилий.

Я в своё время сам попадал в подобные ситуации, поэтому всем этим слухам не верю. Были как-то на сборах с «Локомотивом», и после обеда у нас было свободное время. Получилось так, что в сауне задержался и выходил последним. Так кто-то не поленился приехать в эту деревню, чтобы снять со мной видео. Потом выложил видео в «Ютуб» и подписал: якобы Левенец там с девочками лёгкого поведения развлекается. И как к этому относиться? Откуда им там быть, девочкам? Это глушь, там до большого города знаете сколько!» — сказал Левенец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.