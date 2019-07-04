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«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии
Футбол / РПЛ 0

В Пёллау (Австрия) на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» состоялся матч заключительного, 3-го тура Кубка Париматч Премьер «Спартак» (Москва) — «Краснодар». Победу со счётом 2:1 одержали «горожане».

Автором первого гола стал полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов, отличившийся на 38-й минуте после передачи хавбека Кристофера Ольссона. В середине второго тайма счёт сравнял полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, голевой пас отдал хавбек Александр Ломовицкий. Практически сразу «горожане» вновь вышли вперёд — мяч в ворота красно-белых отправил нападающий Ари.

Итоговая таблица турнира в Австрии

1. «Краснодар» — 9 очков
2. «Ростов» — 6
3. «Спартак» — 3
4. ЦСКА — 0.

Посмотреть статистику игроков турнира можно на «Чемпионате».

Кубок Париматч Премьер. 3-й тур
04 июля 2019, четверг. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 – Камболов – 38, 1:1 – Бакаев – 63, 1:2 – Ари – 63
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