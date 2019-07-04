Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» проявляет интерес к Себальосу

«Ливерпуль» проявляет интерес к Себальосу
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Реала» Даниель Себальос может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Marca.

По информации источника, активный интерес к 22-летнему хавбеку «сливочных» проявляет «Ливерпуль». Видеть игрока на «Энфилде» желает лично главный тренер красных Юрген Клопп.

Себальос перешёл в «Реал» летом 2017 года из «Бетиса». Сумма трансфера составила € 16,5 млн. В минувшем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 23 матчах испанского национального чемпионата (13 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и получил три жёлтые карточки. Контракт полузащитника с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 30 млн.

Себальос: не хочу больше сидеть на скамейке, думаю, моё время пришло
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент