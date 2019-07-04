Де Вильена: Промес хорошо отозвался о «Краснодаре» и РПЛ, поэтому я здесь

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена дал комментарий после победы со счётом 2:1 в игре заключительного, 3-го тура Кубка Париматч Премьер с московским «Спартаком».

«Хорошо себя чувствую. Мы выиграли, это важно. Когда перешёл в «Краснодар», почувствовал гостеприимство со стороны игроков и штаба. Посмотрим, что ждёт меня в новом сезоне. Конечно, настраиваемся на чемпионство.

Перед переходом в «Краснодар» я говорил с Квинси Промесом. Он хорошо отозвался о российском чемпионате. Он сказал, что «Краснодар» — хороший клуб, играющий в футбол, поэтому я здесь. Начну сезон с этой причёской», — передаёт слова де Вильены корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«Краснодар», набрав 9 очков, стал победителем турнира в Австрии, «Спартак» (3) занял третье место.