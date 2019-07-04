«Бавария» поблагодарила Роббена: завершилась одна из величайших карьер в футболе

«Бавария» в своём «твиттере» поблагодарила своего бывшего вингера Арьена Роббена за время, проведённое в клубе. Сегодня, 4 июля, футболист объявил о завершении своей карьеры.
«Сегодня завершилась одна из величайших карьер в мире футбола. Спасибо за всё, Арьен!» — сказано в сообщении мюнхенского клуба.
Фото доступно в «твиттере» «Баварии».
Арьен выступал за «Баварию» с 2009 по 2019 год. Всего за мюнхенский клуб футболист провёл 309 матчей и забил 144 мяча. С командой в общей сложности он выиграл 21 трофей. Ранее игрок также защищал цвета мадридского «Реала», лондонского «Челси», ПСВ и «Гронингена». За национальную команду Нидерландов Роббен играл с 2003 по 2017 год. В её составе он провёл 96 матчей и забил 37 мячей. С командой он выходил в финал чемпионата мира 2010 года.
- 4 июля 2019
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