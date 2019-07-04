Мусаев: сейчас «Краснодар» — лучший

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу своей команды в Кубке Париматч Премьер.
«Мы рады победить. Понимаю, что это успех, выигрывать приятно, нельзя долго радоваться. Впереди сезон, сейчас мы — лучшие. Важно, что действия в центре поля с каждой игрой улучшались. Расстроены из-за травмы Скопинцева, он пропустит месяц. Рады, что удаётся налаживать взаимосвязь. Команда показала отличную игру, но есть куда расти. На сборах нельзя быть каждый день в играх. У нас нет времени передохнуть, на следующий день сыграют футболисты, которые получили мало игрового времени в матче со «Спартаком».
Уверен, что Шапи скоро себя проявит. У него очень серьёзный конкурент — Вандерсон, но надеюсь, что Шапи станет одним из лучших крайних нападающих. Для всех наших игроков турнир в Австрии стал хорошим опытом», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».
- 4 июля 2019
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