Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мусаев: сейчас «Краснодар» — лучший

Мусаев: сейчас «Краснодар» — лучший
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу своей команды в Кубке Париматч Премьер.

«Мы рады победить. Понимаю, что это успех, выигрывать приятно, нельзя долго радоваться. Впереди сезон, сейчас мы — лучшие. Важно, что действия в центре поля с каждой игрой улучшались. Расстроены из-за травмы Скопинцева, он пропустит месяц. Рады, что удаётся налаживать взаимосвязь. Команда показала отличную игру, но есть куда расти. На сборах нельзя быть каждый день в играх. У нас нет времени передохнуть, на следующий день сыграют футболисты, которые получили мало игрового времени в матче со «Спартаком».

Уверен, что Шапи скоро себя проявит. У него очень серьёзный конкурент — Вандерсон, но надеюсь, что Шапи станет одним из лучших крайних нападающих. Для всех наших игроков турнир в Австрии стал хорошим опытом», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент