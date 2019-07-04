Черчесов: Ари не русский, он россиянин

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов поделился мнением о футболистах сборной после игры заключительного, 3-го тура Кубка Париматч Премьер «Спартак» (Москва) — «Краснодар» (1:2).

«Финал, обе команды хотели выиграть. «Краснодар» был более ответственен в каких-то моментах, поэтому, наверное, заслуженно победил.

Ари не русский, он россиянин. Это две разные вещи. Мы не просили его делать гражданство, он сам принял такое решение. Он забивает за свой клуб, а там чемпионат начнётся — будем смотреть, кто в каком состоянии.

Что касается Бакаева, не хотелось бы концентрироваться на отдельных футболистах, но он был в сборной, провёл неплохо прошлый сезон в «Арсенале». Но это один уровень, а «Спартак» — другой. Хотелось бы, чтобы то, что он наработал в «Арсенале», перенёс в московскую команду и так же играл. Способности есть, и не только у него, но и у многих. Двери открыты всегда в сборную, главное — проявлять свои качества не эпизодически, а стабильно, чтобы реально стучаться в национальную команду, а не периодически постукивать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.