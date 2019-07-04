Бакаев: для меня Промес не потолок

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в заключительном матче Кубка Париматч Премьер.

«Сбор сбором, а проигрывать всегда неприятно. Даже если бы это был не турнир, всегда хочется выигрывать. Мы проиграли, здесь не может быть никаких ощущений позитивных. Как бы мы ни играли, мы проиграли. Негативные ощущения, будем делать выводы и в следующий раз сделаем всё, чтобы этого не повторилось. Что касается моего гола, то пошла контратака, Луис Адриано отдал мне. Меня никто не встречал, и я спокойно ударил и забил.

10-й номер – мой. Мне его доверили руководство и тренерский штаб. Но пусть это останется секретом. Мне без разницы, Квинси под ним играл или кто-то ещё. Я буду играть так, как играю. Не смотрю на других и уверен в себе. Для меня Квинси не потолок.

Хочу, чтобы этот сезон стал моим в «Спартаке», но посмотрим. Не могу загадывать, не знаю, что случится завтра. Но я буду отдаваться на все 100% для успеха команды, чтобы болельщики были нами довольны и радовались после каждой игры. Если говорить о предчувствиях перед стартом сезона, то всё будет хорошо», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.