Кононов объявил об отмене выборов капитана «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов сообщил, что он лично назначит нового капитана команды.

«Кто будет капитаном «Спартака»? Выборов ещё не было и не будет. Я буду сам назначать», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

В минувшем сезоне капитаном «Спартака» был Денис Глушаков. 32-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых он становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны. Контракт хавбека с клубом действовал до лета 2020 года, но стороны досрочно расторгли соглашение.

Ранее Кононов сообщил, что новый капитан команды будет назначен путём проведения выборов среди игроков по окончании первого тренировочного сбора.