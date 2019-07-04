Дядюн продолжит карьеру в «Химках»
Российский нападающий Владимир Дядюн на правах свободного агента подписал контракт с «Химками», сообщает пресс-служба красно-чёрных.
Фото доступно на странице «Химок» в «Инстаграме».
Предыдущим клубом Дядюна была калининградская «Балтика», за которую он выступал с лета 2018 года. Ранее 30-летний форвард защищал цвета казанского «Рубина», московского «Динамо», «Спартака-Нальчик» и «Томи».
В сезоне-2018/19 Владимир забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 27 матчах Футбольной национальной лиги. В Кубке России игрок отметился 1 голевым пасом в 1 встрече.
В минувшей кампании «Химки» заняли девятое место в турнирной таблице ФНЛ. В 38 матчах красно-чёрные одержали 14 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.
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