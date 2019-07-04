Источник: все в «Вест Хэме» хотят, чтобы клуб продал Арнаутовича

Нападающий лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Марко Арнаутович может в ближайшее время покинуть клуб. «Молотобойцы» близки к заключению договорённости о продаже 30-летнего игрока за € 25 млн с неназванным китайским клубом, сообщает Sky Sports.
Боссы «Вест Хэма» считают, что у них нет другого выбора, кроме как отпустить Арнаутовича, поскольку он может испортить атмосферу в команде.
«Это ужасная сделка для нас, но главный тренер, персонал и футболисты хотят, чтобы он ушёл», — сказал источник издания, занимающий высокую должность в лондонском клубе.
Недавно «Вест Хэм» отклонил предложение «Шанхай СИПГ» о покупке Арнаутовича за £ 19,7 млн (примерно € 22 млн).
Ранее сообщалось, что руководство «молотобойцев» осталось крайне недовольным комментариями брата игрока, который сказал, что клуб использует Марко.
Напомним, в минувшее зимнее трансферное окно форвард хотел продолжить карьеру в Китае, но тогда заинтересованные команды отказались платить за него почти € 60 млн. В итоге он продлил контракт с «Вест Хэмом».
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