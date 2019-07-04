Тульский «Арсенал» подписал контракт с румынским форвардом Тудорие
Тульский «Арсенал» на официальном сайте клуба объявил о подписании контракта с румынским нападающим Александру Тудорие. Точные сроки не разглашаются, но известно, что соглашение является долгосрочным.
Ранее Тудорие выступал за румынский клуб «Волунтари». В сезоне-2018/19 23-летний игрок на клубном уровне забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи 38 матчах.
Фото доступно на странице «Арсенала» в «Инстаграме».
«Арсенал» завершил минувшую кампанию на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 встречах команда из Тулы одержала 12 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. В следующем сезоне «оружейники» примут участие в Лиге Европы.
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