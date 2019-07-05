Гончаренко: ЦСКА важно подойти к сезону с ощущением опасности

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги Кубка Париматч Премьер. «Армейцы» заняли последнее место в турнирной таблице, проиграв «Краснодару» (0:1), «Спартаку» (1:3) и «Ростову» (1:2).

«Матч с «Ростовом» чем-то похож на все предыдущие: мы пропускаем и пытаемся эту ситуацию исправить, отдаем очень много сил, у нас это не получается… Мы достаточно давно не одерживали волевых побед, наверное, есть над чем подумать, но структура игры у нас та же: моментами неплохо атакуем, находим правильные ситуации, чтобы обострить эпизоды у ворот соперника, но допускаем ошибки в обороне. Это вполне естественно, потому что футбол базируется на ошибках — если ты не ошибаешься, счёт может быть 0:0.

Нам есть, что улучшать: игру в защите, расположение опорных полузащитников. Марио, Влашич, Сигурдссон, который пропустил, по сути, весь турнир, добавят нам динамики в атаке. У нас есть резерв, который мы должны использовать — как командный, так и в отношении каждого футболиста, потому что их у нас немного.

Перед стартом официальных игр ещё один матч. Зная ребят, могу сказать, что у нас нет какой-то неуверенности, смотрим в будущее с оптимизмом. Важно подойти к сезону с ощущением опасности, которое у нас отсутствовало при возобновлении предыдущего чемпионата перед матчем с тульским «Арсеналом», — приводит слова Гончаренко пресс-служба «армейцев».

Видео доступно на канале ЦСКА в YouTube.