«Милан» подпишет Беннасера, которым интересовался «Спартак», за € 16 млн

«Милан» согласовал трансфер полузащитника «Эмполи» Исмаэля Беннасера, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, трансфер 21-летнего хавбека обойдётся «россонери» в € 16 млн плюс € 1 млн в виде бонусов. Контракт алжирца с красно-чёрными будет рассчитан на 5 лет. Ранее игроком интересовался «Спартак».
Беннасер перешёл в «Эмполи» летом 2017 года из лондонского «Арсенала» за € 1 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне футболист сыграл 38 матчей. На его счету 3 результативные передачи. В составе сборной Алжира игрок провёл 13 матчей, результативными действиями не отметился. На Кубке африканских наций, который в эти дни проходит в Египте, он сыграл во всех трёх матчах своей команды и помог ей обыграть Кению, Сенегал и Танзанию.
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