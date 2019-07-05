Сборная Бразилии готовится к финалу Кубка Америки — 2019

Сборная Бразилии провела тренировочное занятие перед финальным матчем Кубка Америки-2019 против сборной Перу. Решающий матч турнира пройдёт 7 июля на знаменитом стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

Напомним, что на пути к финалу бразильцы переиграли аргентинцев со счётом 2:0. Голы забили Габриэл Жезус и Роберто Фирмино. Лионель Месси результативными действиями не отметился.

Соперником бразильской сборной в решающем матче турнира сенсационно стала национальная команда Перу, забившая в 1/2 финала три безответных мяча в ворота сборной Чили. Отличились Эдисон Флорес, Йосимар Йотун и Хосе Паоло Герреро. В добавленное арбитром время вратарь Перу Педро Гальесе отразил 11-метровый удар чилийского нападающего Эдуардо Варгаса и стал лучшим игроком матча. Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки впервые за 44 года.