Темников ушёл из «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Иван Темников покинул команду, сообщает официальный сайт московского клуба.

30-летний уроженец Братска выступал за «Динамо» с 2016 года, когда бело-голубые сенсационно вылетели в Футбольную национальную лигу из высшего российского дивизиона. Всего за московскую команду Иван провёл 55 матчей, забив 7 мячей и получив 12 жёлтых карточек.

Помимо «Динамо», Темников играл за раменский «Сатурн», «Динамо» Брянск, казанский «Рубин» и «Томь». Также выступал за екатеринбургский «Урал» и грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат») на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Темников продлит контракт с командой и продолжит выступать в составе московского клуба в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.