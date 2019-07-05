Н'Домбеле: мой стиль игры хорошо подходит для английского футбола

Новичок английского «Тоттенхэма» Тангай Н'Домбеле поделился эмоциями о переходе в лондонский клуб, который заплатил за трансфер француза € 72 млн с учётом бонусов.
«Я очень рад перейти в „Тоттенхэм“ и с нетерпением жду первого матча на новом стадионе. „Шпоры“ входят в четверку лучших команд Англии на данный момент. Я думаю, что мой стиль игры хорошо подходит для английского футбола», — приводит слова Н'Домбеле L'Equipe.
Н'Домбеле перешёл в «Лион» летом 2018 года из «Амьена». Сумма трансфера французского футболиста составила € 8 млн. В минувшем сезоне 22-летний полузащитник забил гол и отдал 7 результативных передач в 34 матчах французской Лиги 1.
В сезоне-2018/19 «Тоттенхэм» занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ливерпулю».
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