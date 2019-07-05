Мещеряков: «Локо» будет биться за Суперкубок

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями о предстоящем матче за Суперкубок России между «Локо» и петербургским «Зенитом».
«Мы будем биться за Суперкубок. Да, за последние два года мы дважды проигрывали и упускали возможность взять этот трофей, но есть определенные особенности календаря. Чем больше в клубе качественных футболистов, которые выступают за свои национальные сборные, тем сложнее этим командам в итоге приходится после перерывов», – приводят слова Мещерякова «Известия».
Матче за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится 6 июля на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнётся в 19:00 мск.
Ранее Мещеряков опроверг информацию о конфликте между главным тренером команды Юрием Сёминым и генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.
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