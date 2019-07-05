Президент «Сампдории» объявил о переходе Андерсена в «Лион» за € 30 млн

Руководитель итальянской «Сампдории» Массимо Ферреро объявил, что защитник команды Йоаким Андерсен официально перешёл во французский «Лион» за € 30 млн.
«Десять минут назад я продал Андерсена в „Лион“ за 24 миллиона евро плюс 6 миллионов евро в видео бонусов», — приводит слова Ферреро Calcio Mercato.
В прошедшем сезоне итальянской Серии А 23-летний датчанин принял участие в 32 матчах, в которых отметился одной результативным передачей и получил семь жёлтых карточек.
Ранее сообщалось, что футболистом «Сампдории» интересовался лондонский «Арсенал».
«Лион» в сезоне-2018/19 занял третье место во французской Лиге 1, что позволит команде сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.
Сампдория в сезоне-2018/19 заняло восьмое место в итальянском чемпионате.
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