Президент «Сампдории» объявил о переходе Андерсена в «Лион» за € 30 млн

Руководитель итальянской «Сампдории» Массимо Ферреро объявил, что защитник команды Йоаким Андерсен официально перешёл во французский «Лион» за € 30 млн.



«Десять минут назад я продал Андерсена в „Лион“ за 24 миллиона евро плюс 6 миллионов евро в видео бонусов», — приводит слова Ферреро Calcio Mercato.



В прошедшем сезоне итальянской Серии А 23-летний датчанин принял участие в 32 матчах, в которых отметился одной результативным передачей и получил семь жёлтых карточек.

Ранее сообщалось, что футболистом «Сампдории» интересовался лондонский «Арсенал».

«Лион» в сезоне-2018/19 занял третье место во французской Лиге 1, что позволит команде сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.

Сампдория в сезоне-2018/19 заняло восьмое место в итальянском чемпионате.

Андерсен станет игроком «Лиона»