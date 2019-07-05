Карпин — о лимите: давайте европейцы не будут считаться легионерами

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал новый лимит на легионеров и предложил свой вариант.

«17 российских футболистов в заявке? Нет, в заявке 25 футболистов, из них двое должны быть доморощенными, поэтому уже не 17, а 15. Но дело даже не в этом. Если есть 8 иностранцев и 12 россиян, это уже 20.



8 легионеров могут находиться в команде. Если получает травму один, получает карточку другой, у третьего ещё какие-то проблемы, тогда максимум пять иностранцев смогут выйти на поле, поэтому должны быть российские футболисты, которые займут эти позиции. От этого уровень российского футбола повысится? Я думаю, что нет.



Давайте отталкиваться от наших реалий. Если играем в еврокубках, тогда давайте жить по европейским правилам. Все очень просто. Давайте европейцы, как в Европе, не будут считаться иностранцами. Это один из вариантов, можно рассуждать много», – сказал Карпин в интервью «Матч ТВ».