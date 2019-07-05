Андер Эррера: болельщики «ПСЖ» невероятны

Новобранец «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера, подписавший накануне пятилетнее соглашение с французской командой, сделал комплимент болельщикам парижского клуба, признавшись, что был впечатлён их поддержкой во время матча Лиги чемпионов за «Манчестер Юнайтед» в минувшем сезоне.



«Во время матча Лиги чемпионов на „Олд Траффорд“ присутствовавшие болельщики „ПСЖ“ были невероятны. Они пели, гнали команду вперёд на протяжении всего матча. Это было то, что действительно мне запомнилось и осталось со мной», — приводит слова Эрреры Get French Football News.

Эррера выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. Контракт хавбека с «красными дьяволами» был рассчитан до 30 июня 2019 года. В прошедшем сезоне игрок забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах в турнирах на клубном уровне.



До перехода в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года Андер защищал цвета «Атлетико» из Бильбао и «Сарагосы».