Федерация футбола Бразилии опровергла слухи об уходе Тите

Главный тренер сборной Бразилии Тите не покинет пост главного тренера команды после Кубка Америки — 2019, как ранее сообщил ESPN со ссылкой на источник из окружения специалиста. Об этом заявила пресс-служба Федерации футбола Бразилии на официальном сайте.
58-летний специалист был назначен главным тренером пентакампеонов в июне 2016 года. В качестве руководителя главной команды страны он провёл 41 матч и одержал в них 33 победы, 6 раз сыграв вничью. Его соглашение действует до 2022 года.
Напомним, что на пути к финалу Кубка Америки — 2019 бразильцы переиграли аргентинцев со счётом 2:0. Голы забили Габриэл Жезус и Роберто Фирмино. Лионель Месси результативными действиями не отметился.
Соперником бразильской сборной в решающем матче турнира сенсационно стала национальная команда Перу, забившая в 1/2 финала три мяча в ворота сборной Чили. Отличились Эдисон Флорес, Йосимар Йотун и Хосе Паоло Герреро. В добавленное арбитром время вратарь Перу Педро Гальесе отразил удар чилийского нападающего Эдуардо Варгаса с точки и стал лучшим игроком матча. Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки впервые за 44 года.
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