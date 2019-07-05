Лапочкин будет судить «Зенит» и «Локомотив» в матче Суперкубка России

Матч Суперкубка России между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом», который состоится 6 июля на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском парке (начало – в 19:00 мск), будет судить арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга, сообщает сайт Российского футбольного союза.



Помощниками Лапочкина назначены Алексей Стипиди (Краснодар) и Адлан Хатуев (Грозный), резервным судьей – Михаил Вилков (Нижний Новгород).

В минувшем сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги, «Локомотив» финишировал на втором месте, а также выиграл Кубок России.



Ранее «Зенит» четыре раза становился обладателем Суперкубка России, «Локомотив» является двукратным победителем турнира. Рекорд принадлежит ЦСКА, который выигрывал Суперкубок семь раз.

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