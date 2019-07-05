Дзола недоволен, что «Челси» поздно сообщил ему об уходе из клуба

Бывший помощник главного тренера «Челси» Джанфранко Дзола остался недоволен тем, что лондонский клуб поздно сообщил ему об увольнении из клуба. Накануне стало известно, что итальянец, работавший помощником Маурицио Сарри, покинул клуб после назначения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера.



«Я поздно узнал, что вынужден уйти, и к тому времени позиции главного тренера в других командах уже были закрыты. Но это не большая проблема для меня. Прошлый сезон был важен для моей карьеры. Было полезно поработать в топ-клубе вместе с тренером высокого уровня. Ранее я уже пробовал себя главным тренером и хотел бы к этому вернуться», — цитирует Дзолу The Sun.

По информации СМИ, руководство «Челси» предлагало Дзоле роль посла клуба, но специалист предпочёл продолжить тренерскую деятельность.