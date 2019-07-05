Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Стали известны судьи на финал Кубка Америки

Стали известны судьи на финал Кубка Америки
Футбол / Южная Америка 0

Чилийский арбитр Роберто Тобар назначен главным судьёй на финальный матч Кубка Америки. Помогать ему будут соотечественники Кристиан Шиманн и Клаудио Риос, четвёртым рефери стал венесуэлец Алексис Эррера. Ответственным за VAR назначен чилиец Хулио Баскуньян. Решающий матч турнира пройдёт 7 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

Соперником сборной Бразилии в решающем матче турнира сенсационно стала национальная команда Перу, забившая в 1/2 финала три мяча в ворота сборной Чили. Отличились Эдисон Флорес, Йосимар Йотун и Хосе Паоло Герреро. В добавленное арбитром время вратарь Перу Педро Гальесе отразил удар чилийского нападающего Эдуардо Варгаса с точки и стал лучшим игроком матча. Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки впервые за 44 года.

Сборная Бразилии готовится к финалу Кубка Америки — 2019
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент