Видео из раздевалки «Краснодара» после победы на турнире в Австрии

«Краснодар» в социальной сети опубликовал видеоролик, в котором показал эмоции футболистов после победы на турнире в Австрии. Накануне в Пёллау на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» состоялся матч заключительного, 3-го тура Кубка Париматч Премьер «Спартак» — «Краснодар». Победу со счётом 2:1 одержали «горожане» и стали победителями турнира.
Автором первого гола стал полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов, отличившийся на 38-й минуте. В середине второго тайма счёт сравнял полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев. Практически сразу «горожане» вновь вышли вперёд — мяч в ворота красно-белых отправил нападающий Ари.
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в YouTube-канале «Краснодара».
Итоговая таблица турнира в Австрии:
1. «Краснодар» — 9 очков
2. «Ростов» — 6
3. «Спартак» — 3
4. ЦСКА — 0.
Посмотреть статистику игроков турнира можно на «Чемпионате».
- 5 июля 2019
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