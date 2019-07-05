Видео из раздевалки «Краснодара» после победы на турнире в Австрии

«Краснодар» в социальной сети опубликовал видеоролик, в котором показал эмоции футболистов после победы на турнире в Австрии. Накануне в Пёллау на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» состоялся матч заключительного, 3-го тура Кубка Париматч Премьер «Спартак» — «Краснодар». Победу со счётом 2:1 одержали «горожане» и стали победителями турнира.

Автором первого гола стал полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов, отличившийся на 38-й минуте. В середине второго тайма счёт сравнял полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев. Практически сразу «горожане» вновь вышли вперёд — мяч в ворота красно-белых отправил нападающий Ари.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в YouTube-канале «Краснодара».

Итоговая таблица турнира в Австрии:



1. «Краснодар» — 9 очков

2. «Ростов» — 6

3. «Спартак» — 3

4. ЦСКА — 0.



Посмотреть статистику игроков турнира можно на «Чемпионате».