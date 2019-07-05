Буффон отклонил несколько предложений из АПЛ
Сильвано Мартина, агент голкипера Джанлуиджи Буффона, рассказал, что его клиент отклонил несколько предложений от английских клубов, чтобы вернуться в «Ювентус». 41-летний вратарь подписал со «старой синьорой» контракт сроком до 30 июня 2020 года.
«У него было немало предложений, особенно из АПЛ, а также из других больших лиг. Я не конкретизирую, но я думаю, вы и так без труда догадаетесь. Буффон всегда принимал решения сердцем, а не кошельком. Его возвращение домой можно сравнить с мужем, которому после авантюры хочется вновь обнять свою жену», — цитирует агента Daily Mail.
Ранее сообщалось, что зарплата Буффона в «Ювентусе» составит € 1,5 млн. Вратарь достался бьянконери бесплатно, так как его контракт с «Пари Сен-Жермен» истёк 30 июня.
«Ювентус» объявил о подписании контракта с Буффоном
- 5 июля 2019
-
10:31
-
10:22
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:48
-
09:43
-
09:27
-
09:26
-
09:10
-
08:51
-
08:39
-
08:22
-
08:10
-
07:46
-
07:20
-
07:00
-
06:24
-
06:09
-
05:56
-
05:47
-
05:30
-
05:13
-
04:53
-
04:34
-
04:15
-
03:49
-
03:27
-
03:14
-
03:03
-
02:51
-
02:31
-
01:43
-
01:15
-
01:12
Партнерский контент