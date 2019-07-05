Буффон отклонил несколько предложений из АПЛ

Сильвано Мартина, агент голкипера Джанлуиджи Буффона, рассказал, что его клиент отклонил несколько предложений от английских клубов, чтобы вернуться в «Ювентус». 41-летний вратарь подписал со «старой синьорой» контракт сроком до 30 июня 2020 года.



«У него было немало предложений, особенно из АПЛ, а также из других больших лиг. Я не конкретизирую, но я думаю, вы и так без труда догадаетесь. Буффон всегда принимал решения сердцем, а не кошельком. Его возвращение домой можно сравнить с мужем, которому после авантюры хочется вновь обнять свою жену», — цитирует агента Daily Mail.

Ранее сообщалось, что зарплата Буффона в «Ювентусе» составит € 1,5 млн. Вратарь достался бьянконери бесплатно, так как его контракт с «Пари Сен-Жермен» истёк 30 июня.