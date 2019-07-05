«Лестер» нашёл замену для Магуайра, за которого борются «МЮ» и «Манчестер Сити»

«Лестер Сити» готовится к уходу защитника Гарри Магуайра, на которого претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».



Как сообщает Goal.com со ссылкой на Birmingham Mail, в случае ухода игрока «лисы» предпримут попытку заполучить у «Бёрнли» Джеймса Тарковски. Англичанин польского происхождения также входит в сферу интересов «Вулверхэмптона».



Тарковски защищает цвета «Бёрнли» с 2016 года, а ранее выступал за «Брентфорд» и «Олдем Атлетик», воспитанником которого является. В сборную Англии 26-летний футболист вызывается с 2018 года. В минувшем сезоне Джеймс принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола и 1 результативную передачу, а также получил 8 жёлтых карточек.

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