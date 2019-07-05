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Экс-защитник «Анжи» Тетрашвили стал игроком «Тамбова»

Экс-защитник «Анжи» Тетрашвили стал игроком «Тамбова»
Футбол / РПЛ 0

Бывший защитник «Анжи» Гурам Тетрашвили продолжит карьеру в «Тамбове». Об этом сообщил официальный сайт «Гомеля».

В январе 2019 года было объявлено о возвращении Тетрашвили в «Анжи», но клуб по техническим причинам не смог заявить защитника и 9 марта того же года он стал игроком белорусского клуба. Ранее Тетрашвили также выступал за «Автодор», «Машук-КМВ», «Луч-Энергию» и «Тосно».

В минувшем сезоне «Тамбов» финишировал на первом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и впервые в своей истории вышел в Российскую Премьер-Лигу.

В стартовом туре сезона-2019/20 «Тамбов» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 14 июля. Ранее стало известно, что тамбовская команда на старте нового сезона будет проводить домашние матчи в Саранске.

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