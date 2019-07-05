«Чайка» выступила с заявлением, в котором клуб сообщил о негативной информационной кампании в адрес команды со стороны околофутбольных групп, а не всех фанатов «Ростова». Ранее президент ростовской команды Арташес Арутюнянц выступил в ответ на высказывания владельца «Чайки», который назвал болельщиков ростовского клуба больными людьми.
«Мы глубоко убеждены, что хорошего футбола не может быть много, и с открытым сердцем призываем всех поклонников самого популярного вида спорта поддерживать команды Ростовской области на «Ростов-Арене».
Футбольный клуб «Чайка» работает на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Мы хотим, чтобы стадионы заполнялись, чтобы на них царила атмосфера праздника и дружелюбия, чтобы на футбол ходили семьями. Именно для этого нами создана детская футбольная академия, будут построены футбольные поля, ледовая арена, бассейны в Ростове-на-Дону.
Мы искренне благодарны всем любителям футбола, жителям Ростова-на-Дону, выразившим поддержку нашему клубу. Мы готовы оказывать максимальную поддержку любым объединениям болельщиков, независимо от места расположения. Вместе с тем у нас вызывает искреннее разочарование позиция отдельных представителей околофутбольных групп, преследующих иные цели, кроме спортивных. Именно ими, на наш взгляд, была спровоцирована негативная информационная компания, начавшаяся далеко не вчера. Именно в отношении данной группы агрессивно настроенных псевдоболельщиков и был дан комментарий президента ФК «Чайка». Приносим извинения всем истинным болельщикам, любителям футбола за то, что они оказались невольно втянуты в эту неприятную историю.
ФК «Чайка» с уважением относится к достижениям и положению ФК «Ростов», равно как и к большой армии настоящих болельщиков этого футбольного клуба. Да, мы «Чайка» Песчанокопское. Мы росли поэтапно и добились всего спортивными результатами. Наш хештег #ЗаНамиВсяОбласть! И мы уверены, что настоящие любители футбола, поклонники донского спорта поддерживают общие достижения и успехи, помогают пережить трудности и победить невзгоды. Ведь все мы – земляки, ростовчане и за нами наш родной дом – Ростовская область! До встречи на стадионе!" — говорится на официальном сайте «Чайки».
- 5 июля 2019
-
12:06
-
12:02
-
11:47
-
11:37
-
11:24
-
11:09
-
10:56
-
10:39
-
10:31
-
10:22
-
10:01
-
10:00
-
09:48
-
09:43
-
09:27
-
09:26
-
09:10
-
08:51
-
08:39
-
08:22
-
08:10
-
07:46
-
07:20
-
07:00
-
06:24
-
06:09
-
05:56
-
05:47
-
05:30
-
05:13
-
04:53
-
04:34
-
04:15
-
03:49
-
03:27