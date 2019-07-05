«Чайка» выступила с заявлением, в котором клуб сообщил о негативной информационной кампании в адрес команды со стороны околофутбольных групп, а не всех фанатов «Ростова». Ранее президент ростовской команды Арташес Арутюнянц ​выступил в ответ на высказывания владельца «Чайки», который назвал болельщиков ростовского клуба больными людьми.



«Мы глубоко убеждены, что хорошего футбола не может быть много, и с открытым сердцем призываем всех поклонников самого популярного вида спорта поддерживать команды Ростовской области на «Ростов-Арене».

Футбольный клуб «Чайка» работает на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Мы хотим, чтобы стадионы заполнялись, чтобы на них царила атмосфера праздника и дружелюбия, чтобы на футбол ходили семьями. Именно для этого нами создана детская футбольная академия, будут построены футбольные поля, ледовая арена, бассейны в Ростове-на-Дону.

Мы искренне благодарны всем любителям футбола, жителям Ростова-на-Дону, выразившим поддержку нашему клубу. Мы готовы оказывать максимальную поддержку любым объединениям болельщиков, независимо от места расположения. Вместе с тем у нас вызывает искреннее разочарование позиция отдельных представителей околофутбольных групп, преследующих иные цели, кроме спортивных. Именно ими, на наш взгляд, была спровоцирована негативная информационная компания, начавшаяся далеко не вчера. Именно в отношении данной группы агрессивно настроенных псевдоболельщиков и был дан комментарий президента ФК «Чайка». Приносим извинения всем истинным болельщикам, любителям футбола за то, что они оказались невольно втянуты в эту неприятную историю.

ФК «Чайка» с уважением относится к достижениям и положению ФК «Ростов», равно как и к большой армии настоящих болельщиков этого футбольного клуба. Да, мы «Чайка» Песчанокопское. Мы росли поэтапно и добились всего спортивными результатами. Наш хештег #ЗаНамиВсяОбласть! И мы уверены, что настоящие любители футбола, поклонники донского спорта поддерживают общие достижения и успехи, помогают пережить трудности и победить невзгоды. Ведь все мы – земляки, ростовчане и за нами наш родной дом – Ростовская область! До встречи на стадионе!" — говорится на официальном сайте «Чайки».