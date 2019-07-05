Дзюба: в «Спартаке» мне перед играми слегка угрожали. В «Зените» есть доверие

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился воспоминаниями о выступлении за московский «Спартак», а также сравнил свою роль в стане красно-белых и в петербургской команде.
«Сейчас все вспоминают, как я играл из глубины в «Спартаке». Но там было не совсем так, как сейчас. В «Спартаке» у меня была больше позиция обороняющегося: играл персонально по опорнику, был зажат в узких рамках. Бегал, как лошадь, а толку, мне кажется, было немного – в креативе почти не участвовал.
В «Спартаке» я вообще был в подвешенном состоянии. Перед каждой игрой мне слегка угрожали: если где-то недобежишь, тебе хана. В «Зените» я чувствовал доверие, понимал, что в каких-то моментах мне нужно будет вообще вести игру – были ситуации, когда, если бы я не двинулся влево или вправо, там бы не было наших игроков», — приводит слова Дзюбы Sports.ru.
Дзюба является воспитанником «Спартака» и принадлежал московскому клубу с 2006 по 2015 год, успев за это время четыре раза уйти в аренду. Затем Артём перебрался в «Зенит», с которым к настоящему моменту завоевал четыре трофея, среди которых титул чемпиона России, Кубок и два Суперкубка страны.
- 5 июля 2019
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