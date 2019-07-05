«Торпедо» арендовало защитника «Ахмата»

«Торпедо» объявило о переходе защитника «Ахмата» Павла Калошина. 21-летний футболист перешёл в московский клуб на правах аренды сроком на один сезон.
«Впечатления отличные.Очень рад, что выбрал именно «Торпедо», и рад был сегодня присоединиться к команде. Через какое-то время после завершения чемпионата, когда уже был в отпуске, мне позвонил Сергей Игнашевич. Мы поговорили, Сергей Николаевич поделился со мной своим видением команды, рассказал об амбициях клуба на предстоящий сезон. Дальше уже решение было за мной, и как видите, я здесь», — цитирует Калошина пресс-служба «Торпедо».
Кроме того, «Торпедо» приняло решение не продлевать контракт с полузащитником Павлом Соломатиным. 26-летний игрок выступал за клуб с 2018 года, проведя в составе команды 20 матчей и забив 3 мяча.
- 5 июля 2019
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