Татарстан надеется, что УЕФА поддержит идею проведения Суперкубка в Казани

Власти Татарстана приветствуют решение исполкома Российского футбольного союза поддержать Казань в качестве кандидата на право проведения Суперкубка УЕФА и надеются на положительное решение Союза европейских футбольных ассоциаций. Об этом сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Накануне Российский футбольный союз сообщил, что бюро РФС поддержало идею выдвижения Казани в качестве кандидата на право принять Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов. Необходимые для заявки документы администрация РФС направит в УЕФА.

«Приветствуем решение исполкома РФС о рекомендации Казани в качестве кандидата на право проведения Суперкубка УЕФА и надеемся на положительное решение. Мы исходим из того, что имеющиеся инфраструктура и опыт проведения мировых первенств должны активно использоваться. В частности об этом шла речь в рамках рабочей встречи президента республики Рустама Минниханова с министром спорта России Павлом Колобковым 19 июня, в ходе которой была достигнута договоренность о формировании плана всероссийских и международных спортивных мероприятий в Татарстане», — цитирует РИА «Новости» Галимову.