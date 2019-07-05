Татарстан надеется, что УЕФА поддержит идею проведения Суперкубка в Казани

Власти Татарстана приветствуют решение исполкома Российского футбольного союза поддержать Казань в качестве кандидата на право проведения Суперкубка УЕФА и надеются на положительное решение Союза европейских футбольных ассоциаций. Об этом сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Накануне Российский футбольный союз сообщил, что бюро РФС поддержало идею выдвижения Казани в качестве кандидата на право принять Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов. Необходимые для заявки документы администрация РФС направит в УЕФА.
«Приветствуем решение исполкома РФС о рекомендации Казани в качестве кандидата на право проведения Суперкубка УЕФА и надеемся на положительное решение. Мы исходим из того, что имеющиеся инфраструктура и опыт проведения мировых первенств должны активно использоваться. В частности об этом шла речь в рамках рабочей встречи президента республики Рустама Минниханова с министром спорта России Павлом Колобковым 19 июня, в ходе которой была достигнута договоренность о формировании плана всероссийских и международных спортивных мероприятий в Татарстане», — цитирует РИА «Новости» Галимову.
- 5 июля 2019
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