Нидерландский специалист Филлип Коку стал главным тренером «Дерби Каунти», сменив на этом посту Фрэнка Лэмпарда. Об этом сообщается в официальном «твиттере» английского клуба. Соглашение между сторонами подписано сроком на четыре года.
«Для меня большая честь сообщить, что «Дерби Каунти» станет моим новым клубом. Не могу дождаться встречи с командой и фанатами, чтобы вместе начать это приключение», — сказал Коку.
40-летний Лэмпард начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби Каунти» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила «Астон Вилле» (1:2). Коку был отправлен в отставку из «Фенербахче» в октябре 2018 года.
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