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«Наполи» готов отдать требуемую сумму за Икарди, игрок склоняется к «Ювентусу»

«Наполи» готов отдать требуемую сумму за Икарди, игрок склоняется к «Ювентусу»
Футбол / Италия 0

Будущее нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди остаётся туманным.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, в последние несколько дней к трансферу аргентинца приблизился «Наполи», который выразил готовность заплатить нерадзурри требуемые € 60 млн, а также удовлетворить финансовые запросы самого футболиста.

Отмечается, что Икарди склоняется к варианту с переходом в «Ювентус», который является одним из главных претендентов на него, и ранее исключал продолжение карьеры в «Наполи», но в последние дни изменил настрой по отношению к неаполитанцам.

Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. В минувшем сезоне 26-летний форвард провёл 29 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился 11 голами (5 – с пенальти) и 4 результативными передачами. Контракт Мауро с нерадзурри рассчитан до лета 2021 года.

«Ювентус» готов платить Икарди € 8 млн в год
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