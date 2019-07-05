Кадыров: на Северном Кавказе миллионы желают видеть у себя европейские топ-клубы

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассчитывает на положительное решение по вопросу проведения в республике международных матчей. Вчера, 4 июля, в Грозный для решения вопроса прибыла совместная комиссия УЕФА, Российского футбольного союза и Премьер-Лиги.

«Дорогие друзья! В Грозный прибыли члены совместной комиссии УЕФА, Российского футбольного союза и Премьер-Лиги. Цель визита — рассмотрение возможности проведения международных футбольных матчей в Чеченской Республике. Этот вопрос уже очень долгое время остаётся открытым, несмотря на то, что Чечня является одним из самых безопасных регионов России. У нас созданы лучшие условия для развития спорта, в частности такого массового, как футбол. Регулярно здесь проводятся крупные международные спортивные мероприятия.

У меня состоялась встреча с членами делегации, в ходе которой представители УЕФА поделились впечатлениями о своём первом визите в Чечню. Мы в тёплой обстановке обсудили вопросы возможного проведения международных футбольных матчей в Грозном. По словам Луки Зайц, увиденное в республике превзошло все их ожидания. Они лично смогли убедиться в том, что у нас никаких проблем с безопасностью нет. Также он заверил, что в основу их доклада руководству УЕФА о ситуации в Чеченской Республике ляжет только актуальная и самая правдивая информация, которую они подготовят по итогам этого визита. Я выразил уверенность, что члены совместной комиссии УЕФА, РФС и РПЛ примут очень важное, правильное решение, которого ожидают миллионы любителей спорта на Северном Кавказе, желающие видеть у себя дома топ-клубы лучших европейских футбольных чемпионатов», — написал Кадыров в «Инстаграме».