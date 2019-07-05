Экс-защитник «Спартака» Макеев перешёл в «Арарат»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев продолжит карьеру в «Арарате». Как сообщает пресс-служба ереванской команды, 29-летний футболист перешёл на правах свободного агента, подписав соглашение на один год.



Макеев является воспитанником «Северстали». В период с 2006 по 2007 год защитник защищал цвета клуба «Шексна», после чего перебрался в московский «Спартак», в котором выступал на протяжении следующих 10 лет. При этом начиная с 2014 года Макеев также выступал за вторую команду красно-белых. Сезон-2017/18 игрок провёл в «Ростове», после чего перешёл в «Сочи». За сочинскую команду он успел сыграть лишь семь матчей. В прошедшем сезоне выступал за «Ротор». На счету Макеева также три матча за сборную России.

«Ротор» объявил о подписании контракта с Макеевым