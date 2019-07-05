Дзюба: наверное, мне должны сломать хребет или задушить, чтобы судья свистнул

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился воспоминаниями о своей игре с тульским «Арсеналом», а также выразил недовольство отношением судей к единоборствам с его участием.
«В первом матче с «Арсеналом» я уходил к Комбарову под длинные передачи? Конечно, центральные защитники играют вверху лучше, чем Кирюха. На нашем левом фланге было проще получать мяч и создавать преимущество, моменты. Например, с Григалавой очень тяжело бороться, потому что он качественно помогает себе руками. Когда я обращаюсь по такому поводу к судье, слышу: «Ты такой здоровый, чего жалуешься?» Наверное, мне должны сломать хребет или задушить, чтобы свистнули нарушение.
В том матче я действительно специально смещался к Комбарову – ему было очень тяжело со мной вверху. В каких-то моментах мне даже не нужно было играть головой, достаточно было принимать на грудь – что я в принципе и делал», — цитирует Дзюбу Sports.ru.
- 5 июля 2019
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