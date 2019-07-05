Газизов: 12 клубов в РПЛ и играть в 3 круга? Россия — это не Москва и Петербург

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказал мнение по поводу предложения не увеличить, а сократить Российскую Премьер-Лигу до 12 клубов и провести чемпионат в три круга.



«Есть такие люди, которые говорят — надо 12 команд и в три круга играть. Вроде больше матчей будет. Но страна у нас огромная. Россия — это не Москва и Петербург. Россия — это Уфа, Казань, Екатеринбург, Томск, Владивосток, Хабаровск, Калининград. Я живу в регионе и хочу, чтобы я радовался своему региону. Я хочу, чтобы у меня здесь лучшие дороги были, а не в Москве. Чтобы были лучшие парки, чтобы в Уфе был лучший в мире стадион, а не в Москве. И никто меня не переубедит в другом», — сказал Газизов в эфире «ProSportStory».

Газизов: уфимец идёт и показывает, что болеет за какой-то «Спартак», ну смешно