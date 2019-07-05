Агент: сегодня Фарфан перенесёт операцию

Агент полузащитника московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсона Фарфана рассказал о хирургическом вмешательстве, которое предстоит перенести футболисту.



«Сегодня Джефферсон перенесёт операцию», — сообщил агент корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



Напомним, 34-летний Фарфан получил травму колена, находясь в расположении сборной Перу на Кубке Америки. Из-за травмы Фарфан пропустит остаток турнира, проходящего с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Сборная Перу уже добралась до финала соревнования, где её соперником станет национальная команда Бразилии. Матч состоится 7 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



Фарфан вызывается в сборную Перу с 2003 года. С национальной командой он стал бронзовым призёром Кубка Америки в 2015 году. На клубном уровне хавбек играл за «Альянса Лима», ПСВ, «Шальке-04» и «Аль-Джазиру», а с 2017 года защищает цвета «Локомотива».

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