Агент: сегодня Фарфан перенесёт операцию

Агент полузащитника московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсона Фарфана рассказал о хирургическом вмешательстве, которое предстоит перенести футболисту.
«Сегодня Джефферсон перенесёт операцию», — сообщил агент корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Напомним, 34-летний Фарфан получил травму колена, находясь в расположении сборной Перу на Кубке Америки. Из-за травмы Фарфан пропустит остаток турнира, проходящего с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Сборная Перу уже добралась до финала соревнования, где её соперником станет национальная команда Бразилии. Матч состоится 7 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Фарфан вызывается в сборную Перу с 2003 года. С национальной командой он стал бронзовым призёром Кубка Америки в 2015 году. На клубном уровне хавбек играл за «Альянса Лима», ПСВ, «Шальке-04» и «Аль-Джазиру», а с 2017 года защищает цвета «Локомотива».
- 5 июля 2019
-
13:40
-
13:22
-
13:21
-
13:13
-
13:01
-
12:43
-
12:43
-
12:34
-
12:25
-
12:06
-
12:02
-
11:47
-
11:37
-
11:24
-
11:09
-
10:56
-
10:39
-
10:31
-
10:22
-
10:01
-
10:00
-
09:48
-
09:43
-
09:27
-
09:26
-
09:10
-
08:51
-
08:39
-
08:22
-
08:10
-
07:46
-
07:20
-
07:00
-
06:24
-
06:09