Игрок сборной Англии в нетрезвом состоянии потерял сознание на пляже

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Деле Алли потерял сознание на пляже, отдыхая на греческом острове Миконосе. Как сообщает The Sun, английский футболист отдыхал вместе со своей подругой Руби Мэй.

Футболисту стало плохо, после чего он упал на шезлонг. Девушка не сразу оценила ситуацию и только потом позвала на помощь. Двое мужчин помогли ему подняться и перелечь в тень, чтобы отдохнуть. Отмечается, что игрок потерял сознание из-за того, что во время празднования дня рождения подруги употребил много алкоголя.

Фотография доступна в «твиттере» The Sun.

В прошлом сезоне Алли в составе «шпор» провёл в английской Премьер-лиге 25 матчей, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.