ЦСКА нацелился на форварда «Эвертона» Оникуру

Нападающий «Эвертона» Анри Чуквуемека Оникуру, в минувшем сезоне выступавший за «Галатасарай» на правах аренды, может оказаться в России.
Как сообщает Sporx, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован ЦСКА. «Армейцы» уже уведомили «ирисок» об интересе к нигерийцу. При этом сам Оникуру хотел бы остаться в турецком клубе, чтобы в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. «Эвертон» готов расстаться с форвардом и вновь отпустит его в аренду только в том случае, если не сможет выгодно его продать.
В минувшем сезоне Оникуру принял участие в 31 матче турецкой Суперлиги, в котором записал на свой счёт 14 голов, а также получил 7 жёлтых карточек. «Галатасарай» по итогам кампании стал чемпионом страны, опередив ближайшего преследователя на два очка.
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