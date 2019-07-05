«Зенит» продлил контракты с Кержаковым и Жирковым

«Зенит» объявил о продлении контрактов с вратарём Михаилом Кержаковым и защитником Юрием Жирковым. Новые соглашения с футболистами рассчитаны до конца сезона-2019/20, сообщает официальный сайт петербургской команды.
Жирков присоединился к «Зениту» 30 января 201 года. За три с половиной года игрок провел в составе сине-бело-голубых 79 матчей, забил два мяча и отдал 9 результативных передач, выиграл Российскую Премьер-Лигу, Кубок и Суперкубок страны.
Воспитанник сине-бело-голубых Кержаков провел за основной состав «Зенита» 20 матчей, дважды стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.
В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России и завоевал прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов-2019/20.
- 5 июля 2019
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