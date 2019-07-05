Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил заявку Казани на проведение матча за Суперкубок УЕФА.
«На бумаге всё очень хорошо и все предпосылки для победы налицо. Однако очень многое зависит от того, как будет работать местный оргкомитет. Недостаточно просто изъявить желание принять матч, нужно убедить УЕФА в том, что ты лучше, чем остальные кандидаты. В Татарстане надо создать специальный комитет, который будет заниматься исключительно продвижением этой заявки.
То, что мы совсем недавно принимали чемпионат мира, скорее в плюс, чем в минус. Во-первых, это опыт, ну а во-вторых, мы продемонстрировали всему миру, что умеем и любим принимать гостей. Уверен, тысячи болельщиков побывавших в России прошлым летом, с удовольствием вернутся к нам или же посоветуют друзьям посетить футбол в России. Казань готова к такому ажиотажу! Город способен принять и комфортабельно разместить не только команды и их болельщиков, но и интернациональную массу нейтральных поклонников футбола, которые часто посещают такие события. Матч за Суперкубок — это не просто игра за крупный трофей, это настоящий праздник, и будем надеяться, он придёт в Россию», — цитирует Колоскова «RT на русском».
- 5 июля 2019
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