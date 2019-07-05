Асхабадзе стал генеральным директором «Факела»

Новым генеральным директором «Факела» стал Роман Асхабадзе. Об этом сообщил официальный сайт воронежской команды. Ранее пост гендиректора «Факела» оставил Виталий Середин.
Ранее в СМИ сообщалось, что отставка Середина, возглавлявшего «Факел» около двух лет, была одним из основных требований болельщиков к областным властям.
36-летний футбольный специалист известен по своей работе в московском «Спартаке», где Асхабадзе трудился с марта 2009 по июнь 2015 года, при этом в последние два года – в должности генерального директора столичного клуба.
В сезоне-2018/19 «Факел» занял 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда из Воронежа набрала 41 очко. В 38 матчах сине-белые одержали 9 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений.
- 5 июля 2019
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