Асхабадзе стал генеральным директором «Факела»

Новым генеральным директором «Факела» стал Роман Асхабадзе. Об этом сообщил официальный сайт воронежской команды. Ранее пост гендиректора «Факела» оставил Виталий Середин.

Ранее в СМИ сообщалось, что отставка Середина, возглавлявшего «Факел» около двух лет, была одним из основных требований болельщиков к областным властям.

36-летний футбольный специалист известен по своей работе в московском «Спартаке», где Асхабадзе трудился с марта 2009 по июнь 2015 года, при этом в последние два года – в должности генерального директора столичного клуба.

В сезоне-2018/19 «Факел» занял 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда из Воронежа набрала 41 очко. В 38 матчах сине-белые одержали 9 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений.